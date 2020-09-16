بعد سنوات من الصراع.. فسخ عقد بهاء سلطان ونصر محروس

واستشهد بهاء سلطان بالآية القرآنية "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، وعلق عبر صفحته على الفيسبوك قائلا "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزك (نصر محروس),
وأقام المنتج نصر محروس دعوى قضائية ضد بهاء سلطان يطالب فيها بدفع الشرط الجزائي وقيمته 1.5 مليون دولار أمريكي بينما قام بهاء سلطان برفع دعوى قضائية ضد المنتج نصر محروس لتستمر الأزمة بين الطرفين لسنوات.
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