بعد سنوات من الصراع.. فسخ عقد بهاء سلطان ونصر محروس

أعلن الفنان بهاء سلطان عن فسخ تعاقده مع شركة "فري ميوزك" المملوكة للمنتج نصر محروس.

واستشهد بهاء سلطان بالآية القرآنية "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، وعلق عبر صفحته على الفيسبوك قائلا "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزك (نصر محروس),

يذكر أن الأزمة بينهما بدأت في عام 2014 بسبب عدم طرح ألبوم "سيجارة" نظرًا لخلاف بهاء سلطان ونصر محروس، وامتدت الأزمة للمحكمة وذلك في عام 2015.

وأقام المنتج نصر محروس دعوى قضائية ضد بهاء سلطان يطالب فيها بدفع الشرط الجزائي وقيمته 1.5 مليون دولار أمريكي بينما قام بهاء سلطان برفع دعوى قضائية ضد المنتج نصر محروس لتستمر الأزمة بين الطرفين لسنوات.