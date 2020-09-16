سر غضب ريم البارودي من التعليق البذىء المنسوب لها ضد أحمد سعد

غضبت الفنانة ريم البارودي من التعليق البذىء المنسوب لها ضد زوجها السابق الفنان أحمد سعد، عقب إجرائه عملية تجميل، وهو التعليق الذي نفته لاحقا عبر ستوري حسابها في "إنستجرام".

وهناك مجموعة من الأسباب أدت إلى حالة الغضب الشديدة لدى ريم البارودي من نسب هذا التعليق لها، منها:

انتهاء علاقة ريم البارودي بزوجها السابق بعد زواجه من سمية الخشاب، وحرصت ريم على إنهاء أي علاقة لها بطليقها، حتى أنها لم تذكر اسمه في بيان نفيها الذي نشرته أمس مكتفية بوصفه بـ أحد زملائها.

خشيت ريم البارودي على صورتها كإنسانة قبل أن تكون فنانة إذا صدق الجمهور أنها صاحبة التعليق بشكل يسيء لها ويقدمها كزوجة سابقة لم تحترم العشرة، وهو أمر غير صحيح.

لا تريد الدخول في أزمة مع جمهور أي زميل، والمؤكد أن أحمد سعد له محبوه وجماهيره، سيغضبون من هذا التعليق البذىء المنسوب لها، وهو ما نفته ريم تماما.

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تريد ريم البارودي أن تستكمل حياتها بعيدا عن أزمات أحمد سعد، بعد أن أغلقت هذه الصفحة تماما من حياتها، ولا تريد أن تعود لها بأي شكل من الأشكال.

كانت الفنانة ريم البارودى خرجت عن صمتها بعد التعليق المنسوب لها عقب خضوع زوجها السابق أحمد سعد لعملية تجميل مؤخرا.

وقالت عبر صفحتها بموقع "إنستجرام": "بسم الله الرحمن الرحيم.. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا.. صدق الله العظيم.. نُسب لي على غير الحقيقة تعليق على صورة أحد الزملاء". وأضافت: "وهذا التعليق والحساب لا يمت لي بصلة نهائيًا.. ومن هذا المنطلق أؤكد من أنني لست من هذه النوعية ولا أتعامل بهذا الأسلوب فضلًا عن احترامي لنفسي وتربيتي وأهيب بكل العقلاء أصحاب الأدب والاحترام ممن تناولوا هذا الموضوع بطريقة غير راقية وغير مؤدبة أن يتحققوا من مصدر هذه النوعية الرخيصة من التعليقات.. قبل أن يتناولوا ويصيبوا الناس في حرماتهم وحياتهم.. وأخيرًا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.. ريم البارودي".

وأثار الفنان أحمد سعد جدلا كبيرا بعد خضوعه لعمليات تجميل في أنفه وفكه، وذلك بعدما نشر الطبيب الخاص به صورا قبل وبعد العملية.



وسخر تعليق منسوب للفنانة ريم البارودي، زوجة أحمد سعد السابقة من شكله، على حساب برنامج "عرب وود"، قائلة: "نفس الخلقة" مرفقة بـ لفظ بذيء، وهو التعليق الذي نفته لاحقا ريم البارودي مؤكدة أنه مفبرك.