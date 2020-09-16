نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فسخ عقد بهاء سلطان مع نصر محروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم فسخ العقد بين المنتج نصر محروس، والمطرب بهاء سلطان، حيث أصبح بهاء حاليًا غير مرتبط بأي شركة انتاج.

وكشف المنتج نصر محروس، منذ أيام عن آخر تطورات أزمته مع المطرب بهاء سلطان، بعد انتشار أنباء تعاقد شركة "روتانا" مع بها سلطان.

وقال "نصر" من خلال لقاء مع "ET بالعربي": "الناس فاكرة إني موقفه وناس كتير قالتلي احنا بنحضرله شغل وبنعمله شغل!".