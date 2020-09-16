انهيار زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن بعد القبض عليهما

ونذكر أنه تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بإحالتهما للنيابة.

خلال حملة أمنية مكبرة، وعقب تقنين الإجراءات من النيابة العامة تم القبض عليهما داخل مجمع سكني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.