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انهيار زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن بعد القبض عليهما

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أحمد جودة - القاهرة - انهارت زينب زوجة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن، خلال إلقا قوات الأمن المصري القبض عليهما صباح اليوم، متسائلة عن سبب القبض عليهما.

ونذكر أنه تمكنت مباحث القاهرة، من القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات وأمر اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة بإحالتهما للنيابة.

خلال حملة أمنية مكبرة، وعقب تقنين الإجراءات من النيابة العامة تم القبض عليهما داخل مجمع سكني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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