نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مؤبد".. تفاصيل العقوبة المنتظرة لـ اليوتيوبر أحمد حسن وزينب في المقال التالي
والمقرر أن تكون العقوبة المنتظرة ل اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، هي "مؤبد و500 الف، وذلك بعد استغلال الطفله البريئه في تحقيق أهدافهم.
وجاء سبب القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، بعد الاستغلال على طفلتهما التي تبلغ من العمر عاما ونصف، من أجل تحقيق مشاهدات عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.
واعتاد أحمد حسن وزينب، على تقديم بعض الفيديوهات الغير مناسبه مع طفله بهذا العمر، حيث ظهرت زينب، "خلال الفيديو، بعد أن لونت وجهها باللون الأسود، والاقتراب من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مختلفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة، وسط ضحكات الأم.
واللافت أن هذه الفيديو لم يكن الأول فقد قام بتكرر ذلك بعد ولادة أبنتهم، بشهور وكان أثار ذلك غضب رواد موقع التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك استمروا في تقديم نوعيه هذا الفيديوهات واستغلال طفلتهما.
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