انطلاق فاعليات اليوم الثاني لـ ”سينما الأربعاء” تحت رعاية التضامن و ساقية...

تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع ساقية الصاوي؛ تُقام فاعليات اليوم الثاني لفعالية "سينما الأربعاء" لعرض أفلام وزارة التضامن الاجتماعي؛ حيث يتم عرض اليوم أفلام عن معارض ديارنا والأسر المنتجة.
وعقب عرض الأفلام؛ تُقام حلقة نقاشية مع الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، لإتاحة الفرصة للإجابة على التساؤلات والآراء وطرح الأفكار حول فكرة البرنامج.
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