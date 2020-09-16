نجوم هوليوود يتوقفون عن استخدام حساباتهم بـ سوشيال ميديا.. تعرف على السبب

أعلن عدد من نجوم هوليوود في مقدمتهم كاتي بيري وجيفير لورانس وكيم كارداشيان وغيرهم من المشاهير عن تجميد حساباتهم الشخصية بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التظاهر ضد نشر الكراهية ومعلومات مغلوطة عنهم.

وغردت كيم كارداشيان عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على سوشيال ميديا لها تأثير كبير علينا وعلى انتخاباتنا وعلى ديمقراطيتنا".

وأضافت: "لا يمكنني الجلوس والبقاء صامتة بينما تستمر هذه المنصات في السماح بنشر الكراهية والدعاية والمعلومات المضللة".

وصرحت كاتي بيري قائلة: "لا يمكنني الجلوس مكتوفة الأيدي بينما تغض هذه المنصات الطرف عن المجموعات والمنشورات التي تنشر معلومات مضللة بغيضة".

وقرر نجوم هوليوود عدم استخدام حساباتهم الشخصية لمدة يوم واحد والذي يصادف اليوم الأربعاء.