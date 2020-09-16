شاهد.. احتفال طارق العريان بزواج ابن شقيقته

احتفل المخرج طارق العريان بعقد قران المنتج موسى عيسى ، ابن شقيقته، والذي اقيم في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء. ونشرت العروس التي تدعى ياسمين صورا من عقد القرآن عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت : أسعد لحظة في حياتي". وحضرت ياسمين عيسى، طليقة الموزع أحمد إبراهيم عقد قران شقيقها مرتدية فستان يجمع بين لوني الأزرق والأبيض. ويعمل موسى عيسى في مجال الانتاج السينمائي مع خاله طارق العريان وكانت اخر اعمالهما فيلم ولاد رزق 2

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