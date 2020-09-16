العناية الإلهية أنقذتني.. فاتن الحلو تروى لحظة هجوم أسد عليها | شاهد

وقالت فاتن الحلو خلال ندوة موقع دوت الخليج: تعرضت لعديد من المواقف الصعبة التى كادت تودى بحياتى ولعل من أبرز هذه المواقف الصعبة أثناء تقديمى لأحد العروض حيث هاجمنى أسد بقوة وحاولت مقاومته.
وأضافت فاتن الحلو قائلة: الأسد كان لديه إصرار عجيب على أن ينقض على عنقى ولكن بمساعدة البعض من المتخصصين أنقذونى وخرجت بأقل الخسائر حيث أصبت ببعض الكدمات والإصابات الطفيفة فى الذراع والظهر والعنق.
وأوضحت فاتن قائلة: كان هناك موقف آخر حيث كنت أقدم أحد العروض وفجأة وبدون مقدمات انقطع التيار الكهربائى وهو الأمر الذى أزعجني كثيرا، خاصة أن الأسود أو الحيوانات يرون فى الظلام أفضل من النور وطالبت من الجمهور إضاءة الهواتف المحمولة حتى لا يهاجمنى أى من الأسود.
يذكر أن فاتن الحلو تعرضت الأيام القلية الماضية إلى كسر فى قدمها اليمنى ودخلت على إثرها المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية.
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