وقالت فاتن الحلو فى ندوة دوت الخليج: إن السيرك الخاص بى به تأمين كامل ولا يمكن أن نخاطر بحياة أي من الحضور أو نسمح بهروب أى حيوان خارج السيرك.
وأضافت فاتن الحلو قائلة: إن الحيوانات المفترسة محاطة دائما بأسوار من حديد مثبتة جيدا فى الأرض وبالتالى من الصعب أن تفلت الأسود منها.
يذكر أن فاتن الحلو تعرضت الأيام القليلة الماضية إلى أزمة صحية دفعتها إلى الدخول للمستشفى لإجراء عملية جراحية فى قدمها اليمنى نتيجة الكسر الذى أصابها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المخاطرة بحياة الناس.. فاتن الحلو لـ دوت الخليج: لا بد من تأمين السيرك بشكل كامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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