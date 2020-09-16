فيديو الإعلامي الإماراتي عبد الله بن دفنا يستعرض إصابات وجهه وسيارته المحطمة بعد تعرضه لحادث سير

عبد الله بن دفنا الإعلامي الإماراتي تعرض لحادث سير خطير بالأمس، ودخل على إثره إلى المستشفى بعد إصابته ببعض الكدمات والجروح، وحرص على طمأنة الجمهور على حالته الصحية عقب الحادث.

الإعلامي عبد الله بن دفنا يتعرض لحادث سير

عبد الله بن دفنا حرص على مشاركة الجمهور عبر حسابه على سناب شات، بتفاصيل الحادث الذي تعرض له، حيث نشر صور لسيارته المحمة بعد الحادث، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله على كل حال.. أبشركم إني بخير ما فيني شيء، وشكرًا لكل من اتصل وسأل عن حالي وأبشركم إني بخير".

كما شارك الجمهور بصورة من المستشفى التي نُقل إليها بعد الحادث في أبو ظبي، واستعرض في الصورة جانب من حالة الاهتمام التي يتلقاها من الفريق الطبي.

أول ظهور لعبد الله بن دفنا بعد إصابته في وجهه

كذلك نشر الإعلامي الإماراتي مقطع فيديو من أجل طمأنة الجمهور على حالته الصحية، حيث ظهر فيه وهو مصابا ببعض الجروح في وجهه ورأسه، وأكد أنه بخير حاليًا وأن هذه الجروح بسبب الزجاج المتطاير من سيارته وقت الحادث، موجهًا الشكر لكل من سأل عنه وتواصل معه ليطمئن عليه.

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وأقلق الإعلامي عبد الله بن دفنا الجمهور على حالته الصحية خاصة بعد ظهوره في مقطع فيديو من داخل المستشفى، وحرصوا متابعيه على الدعاء له بالشفاء العاجل.

معلومات عن عبد الله بن دفنا

الجدير بالذكر أن عبد الله بن دفنة إعلامي إماراتي قدم العديد من البرامج الشهيرة في الإمارات والخليج بشكل عام، وبلد إقامته الإمارات العربية المتحدة، وقد شارك في تقديم برنامج "شاعر المليون" من قبل، كما أنه انضم إلى شاشة الإمارات في شهر فبراير عام 2018، كذلك شارك في برنامج المسابقات "زد رصيدك" على قناة بداية السعودية.

وفي شهر مايو الماضي، تصدر هاشتاج "بن دفنا أقوى مؤثر في الإمارات" ترند دولة الإمارات حيث شارك فيه عدد كبير من المدونين وذلك في موقع التدوينات القصيرة تويتر، كما تصدر اسمه في تصويت استطلاع ضم عدد من نشطاء ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي المعروفين في دولة الإمارات، حيث شارك في الاستطلاع أشخاص بلغ عددهم، أكثر من 83 ألف مصوت، وحصل عبدالله بن دفنا على 41861 ألف صوت بنسبة بلغت 50.34٪ وبفارق مرتفع مقارنة بالمركز الثاني من المرشحين.