هيفاء حسين ترد على انتقادات فارق العمر مع زوجها: "متزوجة واحد مخليني ملكة"

هيفاء حسين ترد على انتقادات فارق العمر مع زوجها الفنان حبيب غلوم وتلقن أحد متابعيها على السوشيال ميديا درساً لن ينساه، حيث لم تتردد هيفاء حسين بمواجهة المتنمرين الذين يتدخلون في خصوصيات حياتها ويعلقون بعبارات سلبية وكان آخرها التنمّر على فارق السن مع زوجها وسبق ذلك التنمر على وزنها الزائد بعد الولادة.

هيفاء حسين ترد على انتقادات فارق العمر مع زوجها

وفي التفاصيل، فإن النجمة البحرينية هيفاء حسين نشرت أحدث صورة لها عبر حسابها على انستغرام استعرضت فيها إطلالتها في أحد البرامج حيث تألقت بعباءة طويلة سوداء واسعة، وعلقت بالقول : "شرايكم بلقاء البارحة في برنامج وطني؟ برنامج وطني.. لبسي الانيق من كوشية"، ليرد عليها أحد المتابعين: "ايش ينفع الجمال وانتي متزوجة واحد قد ابوك..".

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تعليق هذا المتابع استفز النجمة البحرينية هيفاء حسين التي ردت عليه ولقتنه درساً قاسياً من خلال تأكيدها على أن الحب والإرتباط بشريك حياة لا يقاس بمرحلة عمرية او بالشكل الجميل، انما بمدى الاهتمام وتحمل المسؤولية الزوجية وبالأفعال.

وقالت في ردها :" "متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي .. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل.."

ولاقى رد هيفاء حسين تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور الذين أثنوا على طريقة ردها وتفكيرها معتبرين، وتناقلته العديد من حسابات السوشيال ميديا

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وتتعرض دائما هيفاء حسين للتنمر على فارق السن بينها وبين زوجها الذي يكبرها بحوالي 16 عاماً، فتتجاهل بعض هذه التعليقات، وترد احياناً عليهم بشكل حاسم.

هيفاء حسين تعرضت للتنمر قبل أسابيع

هيفاء حسين واجهت ايضا قبل أسابيع ماضية حملة تنمر من قبل عدد من رواد السوشيال ميديا على وزنها الزائد وملامحها بدون مكياج بعد نشرها لإطلالة لها مع زوجها وتوأمها "سلطان وجواهر" عقب انجابها، أثناء جولة لهم في أحد مراكز التسوق بعدما أطلت بإطلالة عفوية بدون مكياج مرتدية الملابس الكاجوال.

وأعادت هيفاء حينها نشر تدوينات بعض المتنمرين وواجهتهم بأنها لن تهمل رعاية أطفالها لتنشغل بعمليات التجميل حيث كتبت إحداهن: "تصوّر نفسها بدون نقطة مكياج ومو كاشخة صاير جسمها كبير وحالها حالة والله ثقة"، فردت عليها هيفاء حسين قائلة :"شي راجع لي اخي.. شنو المشكلة اني اصور على طبيعتي؟ ولو كان جسمي كبير وحالتي حالة وين المشكلة في الموضوع" في إشارة منها الى أنها متصالحة مع نفسها.

هيفاء حسين استغربت تعليقات المتنمرين واتهمتهم بأنهم يحاولون إحباط الآخرين بكلامهم بدون معرفة ظروفهم او حتى تقدير تصالحهم مع أنفسهم بعيدا عن عمليات التجميل والتصنّع، مشيرة الى أنه من الطبيعي بأن يتغير جسم المرأة بعد الإنجاب، مشددة على أنها فخورة بنفسها ولن تخضع للتجميل لإرضاء هؤلاء المتنمرين.

هيفاء حسين كانت قد أخذت استراحة فنية منذ انجابها توأمها هذا العام، وحرصت في الفترة الماضية على مشاركة متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بيوماتها مع توأمها، فكشفت عن معاناتها معهم في فترة النوم، وقالت بأنها ترفض الإستعانة بمساعدة لها في رعاية التوأم داخل المنزل، حيث تفضل بأن تهتم بشوؤنهم دوت الخليج بنفسها،

يذكر ان هيفاء حسين انجبت توأمها سلطان وجواهر في 19 نوفمبر الجاري، بينما لديها ابن شاب من زيجتها الأولى يدعى سعد، كما أن زوجها حبيب غلوم لديه 4 أبناء من زوجته الأولى.