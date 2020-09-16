صور النجوم يحتفلون ببدء العام الدراسي مع أطفالهم بـ"الكمامة" وسط مخاوف من "كورونا"

احتفل عدد من نجوم الفن اليوم، الأربعاء، ببدء العام الدراسي الجديد في بعض المدارس، وحرصوا على مشاركة جمهورهم بأول لحظاتهم مع أبنائهم في العام الجديد، وسط أزمة انتشار فيروس كورونا التي ألقت بظلالها أيضًا على استعداداتهم للدراسة.

ريهام عبد الغفور وابنها

الفنانة ريهام عبد الغفور نشرت عبر حسابها على انستجرام صورة لها برفقة ابنها خلال توصيلها له إلى المدرسة في أول يوم دراسي، وظهرت وهي مرتدية الكمامة الطبية دوت الخليج والطفل، وعلقت على الصورة قائلة: "المدرسة في زمن الكورونا.. ربنا يحمي أولادنا جميعاً يارب".

وتفاعل عدد من متابعي ريهام عبد الغفور مع صورتها وطفلها، وتمنوا لهما عامًا سعيدًا، وأن تمر أزمة انتشار الفيروس بسلام.

ريهام أيمن وشريف رمزي مع طفلهما

الفنانة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي، شاركت جمهورها على انستجرام أيضًا بصور وفيديوهات من أول يوم دراسي لطفلها رمزي، وأول عام له بالمدرسة بشكل عام، وعلقت على المنشور وقالت: "أول يوم مدرسة لرمزي".

فيما نشر زوجها الفنان شريف رمزي عدة صور عبر انستجرام، له مع ابنه في اليوم نفسه، حيث ظهر مرتديًا الكمامة، وأكد أنه قرر أن يدخل ابنه نفس مدرسته التي تخرج فيها قبل سنوات طويلة، وقال: "أهم إستثمار في الحياة هم ولادك وأول يوم مدرسة في حياتهم بيبقى أصعب وأهم يوم.. يوم عمرهم ما بينسوه وبيفضل محفور في ذاكرتهم طول حياتهم لأن ده أول طريق مشوار حياتهم الحقيقية وأول خطوة في استقلالهم عن أهلهم".

ووجه نصيحة لمتابعيه بعدم ترك أطفالهم بمفردهم في أول يوم دراسي لهم، وتابع: "ماتسيبوش ولادكم في اليوم ده بالذات وحاولوا تدولهم أكبر قدر ممكن من المساندة والتمهيد والحب علشان يعدوا اليوم ده بسلام ويبدأوا حياتهم بسعادة وراحة و استقرار نفسي".

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توأم المطربة أصالة

شام الذهبي، الابنة الكبرى للمطربة السورية أصالة، حرصت على مشاركة متابعيها على انستجرام، بصورة لشقيقيها التوأم علي وآدم، في أول يوم دراسي، برفقة أخيهم الأكبر خالد الذهبي، وظهر التوآم وهما يرتديان الكمامة الطبية، حفاظًا على الإجراءات الاحترازية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

ابنة ريم العدل

مصممة الأزياء ريم العدل وابنة المنتج محمد العدل، شاركت الجمهور أيضَا بصورها مع طفلتها من أول يوم دراسي، وتفاعل معها عدد كبير من أصدقائها ومن بينهم سلمى أبو ضيف وسمر مرسي، وعلقت ريم على الصور وقالت: "أول يوم دراسي.. ربي يحفظك يا جوجو".