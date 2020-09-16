تعليق بهاء سلطان على فسخ تعاقده مع نصر محروس بعد 8 سنوات من "الاحتكار"

بهاء سلطان يفسخ تعاقده مع نصر محروس، حيث أعلن المطرب المصري، ظهر اليوم الأربعاء، عن انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس، مالك شركة فري ميوزيك، وذلك بعد سنوات طويلة من محاولته لفسخ عقد الاحتكار.

انتهاء أزمة بهاء سلطان مع نصر محروس

بهاء سلطان أعلن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، فسخ تعاقده مع المنتج الغنائي المعروف نصر محروس، بعد سلسلة طويلة من الخلافات بين الثنائي، دامت لمدة 8 سنوات تقريبًا، حيث كتب بهاء سلطان: "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك (نصر محروس)"، وأرفق تعليقه بآية قرآنية من سورة آل عمران وقال: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".

تفاصيل أزمة منع بهاء سلطان من الغناء

وتلقى بهاء سلطان تهاني عدد كبير من متابعيه الذين تأثروا أيضًا بقرار منعه من الغناء وغيابه عن الساحة الفنية وعدم ظهروه إلا نادرًا، طوال السنوات الماضية بسبب أزمته مع نصر محروس وعقد الاحتكار بينهما، وتعود قصة الخلاف بينهما لما يقارب 8 سنوات حيث قال نصر محروس من قبل إن سبب الأزمة يرجع لعدم رغبة بهاء سلطان في الالتزام بتعاقده معه، وعدم دفعه لنسبة 25% من أرباح حفلاته كما ينص التعاقد، وضرب مثلاً بالفنانين المتعاقدين مع الشركة من قبل مثل تامر حسني وشيرين والذين لم يقف في طريقهم رغم تركهم للشركة بعد مساهمته في اكتشافهم.

وانتقلت أزمة بهاء ونصر إلى القضاء وتسببت في منع بهاء سلطان من الغناء طوال هذه المدة، إلا أن الأمر أصبح قيد الحل مؤخرًا بعدما أطلقت الفنانة إسعاد يونس مبادرة تصالح ببرنامجها "صاحبة السعادة" لمساعدة بهاء في العودة للعمل.

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مبادرة إسعاد يونس للصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس

وتفاعل المنتج نصر محروس مع مبادرة إسعاد يونس لإعادة بهاء سلطان إلى الساحة الغنائية من جديد، وقال إنه مستعد للتصالح مع بهاء سلطان وإنه سعيد بهذه المبادرة خاصة انه يعتبر نفسه بمناسبة أب له بجانب انه شريك نجاحه ومكتشفه الفني.

وحينها دعا نصر محروس بهاء سلطان إلى التصالح والعودة للعمل في الشركة وإكمال شروط التعاقد مقابل التنازل عن القضايا، وبعد التصالح وإنهاء الخلافات بينهما، لم يكشف أي منهما حتى الآن عن تفاصيل ماجرى طوال الفترة الماضية أو الاتفاق الذي توصلوا له من أجل التصالح أخيرًا.