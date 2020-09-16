نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء سويدان برفقة أشرف زكي من العرض الخاص لمسرحية "سيد درويش" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام. أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة لقاء سويدان جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام. وظهرت لقاء بالصورة برفقة الفنان إيهاب فهمي من العرض الخاص لمسرحية سيد درويش. وعلقت لقاء علي الصورة قائله :" نقيبي وأخويا ادكبير وأستاذي الدكتور أشرف ذكي ، بجد صور بتنور من كم الحب والإنبساط بكل فرد فيها ، ميدو عادل ، أشرف ذكي بحبكم كلكم ". مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.



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