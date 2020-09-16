نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. محمد توب يهنئ محمد إمام بعيد ميلاده في المقال التالي
حيث شارك جمهوره بصورة تجمعهما عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وكتب : كل سنة وانت طيب يا أجدع الناس وديما منور ومسكر
يشار أن آخر أعمال محمد إمام السينمائية بطولة فيلم "لص بغداد" وشاركه كل من فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة وأحمد رزق، الذى يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.
كما أنه استأنف تصوير مشاهده في مسلسل "الملك " ، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم لعام 2021 .
يذكر أن محمد إمام كان قد تألق من خلال مسلسل هوجان والذي حقق نجاحات كبيرة وحظي بتفاعل جماهيري شديد.
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