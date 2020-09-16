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من داخل الجيم.. أحدث ظهور لرامز أمير عبر "إنستجرام"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل الجيم.. أحدث ظهور لرامز أمير عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان رامز أمير على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر رامز أمير عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من داخل الجيم، وعلق قائلاً"حط هدفك قدام عينك ومتخليش حاجة في الدنيا توقفك"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.

يذكر أن اخر ظهور لرامز امير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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