نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل الجيم.. أحدث ظهور لرامز أمير عبر "إنستجرام" في المقال التالي
ونشر رامز أمير عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من داخل الجيم، وعلق قائلاً"حط هدفك قدام عينك ومتخليش حاجة في الدنيا توقفك"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهوره ومحبيه.
يذكر أن اخر ظهور لرامز امير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.
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