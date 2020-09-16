"هذه ليلتي" ليوسف نعمان ينطلق بعدة مهرجانات دولية بشهر أكتوبر

وتدور أحداث الفيلم حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم و الاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها، وقد حصل الفيلم على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب منحة الدعم من الإتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.
ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان، ويعتبر هو تعاون إنتاجي بين شركتي ريد ستار وS Production.
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