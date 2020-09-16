بالأحمر اللامع.. نوال الزغبي تخطف أنظار محبيها عبر الـ"إنستجرام"



تحرص الفنانة نوال الزغبي التفاعل الدائم مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. تحرص الفنانة نوال الزغبي التفاعل الدائم مع محبيها من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. ونشرت نوال منذ قليل صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت نوال بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان طويل لامع باللون الأحمر ونسقت معه حزام باللون الأحمر ، ووضعت ميكب يبرز جمال ملامحها. وباينت الكثير من التعليقات علي الصورة ومن أبرز التعليقات "الحارس الله ربنا يحميكي". يذكر أن آخر أعمال النجمة نوال الزغبي، أغنية "اتحاربت"، وهي تتر مسلسل "سلطانة المعز"، وهو من بطولة غادة عبد الرازق، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني المنقضي، الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان تامر على، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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