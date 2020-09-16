تحرص الفنانة روجينا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت روجينا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسلها الجديد"أسود فاتح'، وعلقت قائلة"سيعرض قريباً على منصة شاهد .. ألف مبروووك لكل فريق العمل بإذن الله النجاح". يذكر أن آخر ظهور لروجينا في مسلسل"البرنس" الذى تم طرحه رمضان الماضي ويشارك فى بطولته محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر،ونور،ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر روجينا تروج لمسلسلها الجديد "أسود فاتح" مع هيفاء وهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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