"الليلة الكبيرة " و "السيرة الهلامية" على ساحة الهناجر.. الجمعة

يقدم البيت الفني للمسرح عرضية الناجحين " الليلة الكبيرة " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، و"السيرة الهلامية " من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

وذلك ضمن فعاليات " عودة الروح" و التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي ، أيام الجمعة و السبت و الأحد ١٨،١٩،٢٠ من سبتمبر الجاري في تمام السابعة و النصف مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بالأوبرا، حيث يقدم العرضان متتاليان في حفلة واحدة، تبدأ بعرض الليلة الكبيرة و يعقبه عرض السيرة الهلامية.

"الليلة الكبيرة " بطولة نجوم مسرح العرائس تأليف صلاح جاهين ،موسيقى سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل ،عرائس ناجى شاكر ،و من إخراج صلاح السقا .

أما "السيرة الهلامية "بطولة رأفت سعيد ،محمود المصرى ،حسن عبدالله،رامى عبدالمقصود،بلال على،مصطفى السعيد، مها حمدى ، محمود سليمان ،تأليف موسيقى محمود وحيد،ديكور مصطفى حامد ، أزياء هبة مجدى ،تعبير حركى سمير وجوليا ،تأليف الحسن محمد،إخراج محمد الصغير.