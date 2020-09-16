مؤلفا مسرحية "صباحية مباركة": يحسب لـ"أشرف عبد الباقي" المغامرة في ظل كورونا.. والعرض يختلف عن مسرح مصر- حوار

مؤلفا مسرحية "صباحية مباركة":

الجمهور سيشاهد علي ربيع ومحمد عبد الرحمن بشكل مختلف في الخطة العامية

بدأنا التأليف من ورشة خالد جلال.. وتجربتنا كانت في البرامج

أحمد عبد الوهاب وكريم سامي شابان أخذهما حلمهما إلى التمثيل فكانت البداية مع المخرج خالد جلال، ولكنهما لم يكن يعرفا أن الطريق سيأخذهما لمنعطف آخر ، فحينما تدربوا على تأليف المشاهد التي يمثلونها، قرر الثنائي أن يجربا الأمر، وبدآ من خلال مجموعة برامج، وحققا نجاحات ملموسة أغرتهما أن يتعمقا في التجربة ، والفوا مسرحية صباحية مباركة التي تعرض حاليا في أحد الفنادق الكبيرة في القاهرة، ويخرجها الفنان اشرف عبد الباقي.

ولم يتوقف الأمر على هذا فينتظر الثنائي خلال الفترة المقبلة طرح فيلم" الخطة العامية" الذي يشارك في بطولته محمد عبد الرحمن وعلي ربيع وعمرو عبد الجليل وغادة عادل، فالثنائي موهبان ولديهما مشوار كبير من الإبداع بدآ في أولى خطواته.

وكان لـ"دوت الخليج" حوار معهم ليحدثانا عن تجربتهما المسرحية والسينمائية ويكشفان لنا عن كواليس الأعمال والصعوبات، ويحكيان لنا عن بداية طريقهما.

كشف الثنائي في البداية تفاصيل دخولهما عالم التأليف، وقالا" إنه منذ البداية كان يفكران في التمثيل، وحينما ذهبا إلى ورشة المخرج الكبير خالد جلال بمركز الإبداع، كان يدربهما على تأليف المشاهد الخاصة بهم، وهو ما حمسهم للتوغل في هذا المجال".

ولفتا إلى أن البداية كانت من خلال مجموعة برامج منها برنامج هشام منصور، إلا أنهما كان لديهما مجموعة من الأفكار يريدان توظيفها بشكل أكبر، حتى جاءت فكرة مسرحية صباحية مباركة.

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وأكدا أن المسرحية تختلف عن ما قدموه في الموسم الخامس والسادس لمسرح مصر في أنها لا تعتمد على الاسكتشات والارتجالات التي يقدمها أعضاء مسرح مصر ولكن ظهر الثنائي علي ربيع وأوس أوس في مسرحية طويلة تعتمد على الكوميديا والساسبنس وتدور أحداثها حول جريمة قتل وفي نهاية كل فصل يحدث مفاجأة وهذا نوع مختلف ولكن بالطبع أضفى ربيع واوس اوس حس الدعابة الخاص بهما على المسرحية والذي يحبه الجمهور" وذلك خلال حضورهما كواليس عرض المسرحية أمس مع الجمهور وأبطال العمل

وأضافا أن العمل مع الفنان أشرف عبد الباقي دائما محفز على الابداع منذ بداية مشاركتنا في فريق العمل لمسرح مصر في الموسم الخامس والسادس ولن تكون مسرحية صباحية مباركة الأخيرة لنا مع أشرف عبد الباقي

كما نوها إن الفنان أشرف عبد الباقي تحسب له المغامرة وعرض العمل فى ظل تلك الظروف، ووجود الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، وأكدا أن المكسب المادي الآن يتم الحصول عليه بعد عدد أكثر من العروض، بمعنى أنه إذا كانت تكلفة المسرحية ستعود فى 100 ليلة عرض؛ فالآن يتم جمعها فى 200 ليلة. أشرف عبد الباقي

وعن طريقة تنسيق العمل بينهما قالا إنهما يتناقشان سويا حتى يتم وضع الخطوط العريضة للعمل، وبعدها يبدآن في وضع تفاصيل الشخصيات وكتابة الحوار، مؤكدين أنهما يتعاونان سويا في كل التفاصيل.

وحكى لنا الثنائي عن كواليس فيلم الخطة العامية أيضا الذي طرح البوستر الدعائي له خلال تلك الأيام تمهيدا لعرضه قرييا.

وقالا إنهما انتهيا من تصوير الفيلم وحاليا في مرحلة المونتاج استعدادا لعرض العمل.

كما أوضحا تفاصيل شخصيات العمل وقالا: إن محمد عبدالرحمن يجسد شخصية نشال ويجتمع هو وعلي ربيع عن طريق عمرو عبد الجليل لتنفيذ مهمة معينة بمساعدة غادة عادل، وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله وسليمان عيد يظهرون في العمل كضيوف شرف.

وأكدا الثنائي أن علي ربيع ومحمد عبد الرحمن سيظهران بشكل مختلف، وأوضحا أنهما التزما بالنص والورق.