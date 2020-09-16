أصالة تطرح ألبومها الجديد "لا تستسلم"



طرحت الفنانة أصالة البومها الجديد والذي يحمل اسم " لا تستسلم " ، وأعلنت أصالة عن ذلك من خلال حسابها بموقع إنستجرام. طرحت الفنانة أصالة البومها الجديد والذي يحمل اسم " لا تستسلم " ، وأعلنت أصالة عن ذلك من خلال حسابها بموقع إنستجرام. ونشرت أصالة صورة كوبلية من الأغنية وعلقت قائله :"البوم لا تستسلم متاح الآن علي قناي باليوتيوب". وهنأها الكثير من محبيها علي البومها الجديد منهم مني ذكي وكتبت : من نجاح لنجاح يارب ، وعلق متابع آخر قائلاً :"جمال مو طبيعي صعب اوصف هالإبداع العمل فيه روحك الجميلة". ويضم الألبوم أغاني عدة وهم "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني،".



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