وفاة محمد زعزع منتج مسلسل «فرقة ناجي عطا الله»

أعلن السيناريست أيمن سلامة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة المنتج الفني الكبير محمد زعزع، صباح اليوم الأربعاء 16 سبتمبر.
وكتب أيمن سلامة، في منشور له عبر حسابه على فيسبوك: «وداعا المنتج الفني الكبير محمد زعزع ..لا اله الا الله».
وأعلن المحامي، حمادة هشام -ابن شقيقة المنتج محمد زعزع- عبر فيسبوك، عن خبر الوفاة أيضًا، إذ كتب: «انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمة الله خالي المنتج محمد زعزع».
للمنتج الفني محمد زعزع، العديد من الأعمال الشهيرة التي لا تُنسي، كان آخرها مسلسل «أوراق التوت» للفنانين كمال أبو رية والسوري سامر المصري، وكان آخر الأعمال التي شارك فيها مع الزعيم عادل إمام، هو مسلسل «فرقة ناجي عطا الله».
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