رشا مهدي تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة رشا مهدي مجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث جلستها التصويرية.

وظهرت رشا مهدي بالصورة مرتدية قميصًا أبيض وجيب باللون الذهبي، وخطفت الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

وعلقت رشا مهدي على الصور قائلة: "انت تتوهج بشكل مختلف عندما تكون سعيد".

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى".

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مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.