مدحت العدل: مصر تشهد إنجازات لم تحدث منذ 50 عاما

أكد الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، أهمية توعية وسائل الإعلام المواطنين، عبر عرض الحقائق التاريخية.

وقال "العدل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء: "ما يحدث محاولة عظيمة لبناء دولة عصرية كبرى، مصر تشهد تغيرا غير طبيعي"، مشيرا إلى أن هناك دول إقليمية لا تريد استمرار المشروع المصري.

وتابع "مصر تتعرض لمؤامرة كما ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الوقت الذي تنفذ فيه مشروعات كبرى"، معلقا: "الإنجازات التي تشهدها مصر لم تحدث من 50 عاما".

وأكمل الكاتب والسيناريست أنه "لا توجد دولة بلا مشاكل، لذلك يجب التنويه إلى الأخطاء المتواجدة كما نتحدث عن الإنجازات".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

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وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أنه كان حريص على أن يروى مجموعة من الشباب المشارك فى برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة فى مصر خلال افتتاح مشروعات تعليمية جديدة بالإسكندرية، قائلا: "التجربة كده والفرصة كده.. التأهيل والتدريب يحقق ده.. وكويس أن يكون لدينا شباب".

وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة مستعدة لتوفير التعليم والتأهيل المطلوب.. وعلى الشباب مساعدتنا على الدراسة وتجهيز أنفسهم.. حتى تجد نفسك فى سوق العمل.. ونافع لنفسك واسرتك.. واشكركم واشكر من يسعى لتأهيل نفسه".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية سعت إلى الدخول مبادرات الاتصالات وتأهيل الشباب المصرى للسوق العالمى، قائلا: "دائما ما يقال أن عدد البشر الكبير عبء ولكن إذا تم البحث والنظر إلى الفرص الموجودة سواء على مستوى الوطن أو الإقليم أو العالم، يمكننا أن نوفر فرصة لأولادنا على الالتحاق بسوق الاتصالات من خلال توفير الكفاءة والمواصفات المطلوبة لدخول المجال بقوة لأن لدينا شباب كبير وواعى".