تعرف على مواعيد العرض الأول لمسلسل "الوجه الآخر "

كشفت قناة cbc دراما عن موعد العرض الأول لمسلسل "الوجه الآخر "، حيث إنه يتم عرض حلقات المسلسل من السبت للأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

الوجه الآخر" يعد ثانِ بطولات ماجد المصري في الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر" ، ويقوم ببطولته نخبة من النجوم منهم ماجد المصري، نسرين طافش، هبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، هدي الأتربي ، إسلام حافظ ، ندي موسي ومجموعة مميزة من النجوم.

الوجه الآخر "قصة ماجد المصري، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة.