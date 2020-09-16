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أول تعليق من أحمد حسن وزوجته عقب القبض عليهما

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد حسن وزوجته عقب القبض عليهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برر اليوتيوبر أحمد حسن تعريض طفلته للخطر من خلال استعراضها في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا أنه لم يقصد ذلك ولكنه يتعامل بفكاهة فقط حيث أن تلوين وجهها بالأسود نوع من أنواع اختبارات الذكاء.

واتهم اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، في قضية الإتجار بالبشر، وتعريض ابنته للخطر، وذلك في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن.

يذكر أن نيابة البساتين قد استمعت إلى أقوال الأخصائي الإجتماعي، والذي قدم بلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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