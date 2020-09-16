نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من أحمد حسن وزوجته عقب القبض عليهما في المقال التالي
واتهم اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، في قضية الإتجار بالبشر، وتعريض ابنته للخطر، وذلك في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن.
يذكر أن نيابة البساتين قد استمعت إلى أقوال الأخصائي الإجتماعي، والذي قدم بلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول تعليق من أحمد حسن وزوجته عقب القبض عليهما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.