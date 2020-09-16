نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق صارم من هيفاء حسين عقب سخرية الجمهور من زوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردت الفنانة البحرينية هيفاء حسين على تعليقات الجمهور التي آثارات غضبها عقب مشاركتها صورة مع زوجها قائلين: "ايش ينفع جمال وانتي متزوجة واحد قد ابوك.." وكتبت "حسين" معلقة على تعليقات الجمهور وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي.. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل..".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعليق صارم من هيفاء حسين عقب سخرية الجمهور من زوجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.