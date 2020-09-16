اشرف زكي وطارق صبري ومازن الغرباوي في اخر يوم عرض "سيد درويش"

احتفل فريق عمل مسرحية "سيد درويش" با انتهاء واخر يوم من العرض المسرحي "سيد درويش" والذي تم عرضه علي مسرح البالون وحقق نجاحا كبيرا. وحضر الفنان اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية والفنان طارق صبري والمخرج مازن الغرباوي وتواجدوا بعد انتهاء العرض مع الفنانة لقاء سويدان والفنان ميدو عادل. مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، سيد جبر، رشا سامي، ومشاركة عدد آخر من الفنانين شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل.

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