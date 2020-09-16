في ذكرى ميلاده.. تعرف على سبب لقب عبد الوارث عسر بـ"شيخ الفنانين"

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان القدير عبد الوارث عسر، الذي أن يصنع بصمة في تاريخ السينما المصرية خلال فترة قصيرة.
أحد عمالقة الفن ورواده الذين صنعوا مجدًا خاصًا في تاريخ الفن المصري، ساهمت ملامحه المصرية الأصيلة التي تجمع بين الهيبة والطيبة والحكمة، وتجاعيده وجهه التى تحمل خبرة الزمن في تجسيد مشاعر الأبوة بصدق حتى تقرب من روح المشاهد العربي.
شيخ الفنانين، هكذا لُقب الفنان الكبير لدوره في اكتشاف أبرز عمالقة الفن في القرن العشرين منهم عماد حمدى، بالإضافة إلى دور المدرب البارع للعديد من فنانات جيل الأبيض والأسود أهمهم الفنانة القديرة سميرة أحمد وماجدة الخطيب وأمال فريد ونادية لطفى، وهو أيضًا من اختار اسم شادية وأطلقه عليها.
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