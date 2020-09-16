النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

وكانت نيابة البساتين بإشراف المستشار أحمد ربيع الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان قد استمعت لأقوال الأخصائي الإجتماعي الذي قال أن أحمد حسن وزينب يستخدما ابنتهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للإتجار بها وبطفولتها.
وكانت قد تقدم مجلس الأمومة ببلاغ آخر ضد، أحمد حسن وزينب وذلك بتهمة تعريض ابنتهما للخطر.
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