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النيابة تأمر بحبس أحمد حسن وزينب

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حكمت نيابة البساتين بحجز اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، على ذمة التحقيقات وذلك لمدة 24 ساعة عقب البلاغ المقدم ضدهم من وزارة التضامن الإجتماعي.

وكانت نيابة البساتين بإشراف المستشار أحمد ربيع الشيمي المحامي العام لنيابات حلوان قد استمعت لأقوال الأخصائي الإجتماعي الذي قال أن أحمد حسن وزينب يستخدما ابنتهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للإتجار بها وبطفولتها.

وكانت قد تقدم مجلس الأمومة ببلاغ آخر ضد، أحمد حسن وزينب وذلك بتهمة تعريض ابنتهما للخطر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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