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أنجلينا جولي في ضيافة "It’s Show time" على cbc..بالصور

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القاهرة- دوت الخليج الأربعاء,16 أيلول (سبتمبر) 2020 - 18:11

تحلّ النجمة العالمية أنجلينا جولي، ضيفة على برنامج It’s Show time الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، في لقاء حصري على قناة cbc، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

كان البرنامج قد استضاف مؤخرا، النجم العالمي توم هانكس، للحديث عن فيلمه الجديد "Greyhound" المعروض على إحدى المنصات الإلكترونية.

برنامج  its show time فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

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كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.

أعداد مجلة دوت الخليج

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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