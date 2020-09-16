مش مسامحة ليوم الدين.. الوصية الأخيرة للبلوجر آثار عبد الرؤوف قبل وفاتها بالسرطان

وبتصفح حسابها على فيس بوك كانت آخر طلباتها قبل الوفاة حذف جميع صورها بدون الحجاب "لو سمحتم أنا قولت مش عايزه صور ليا نهائي بشعري ومش هسامح حد يحط صوره ليا تاني بشعري، تتمسح لو سمحتوا مش مسامحة ليوم الدين اللي هينزل صوري وربنا هيحاسبه على كده.. اللهم بلغت اللهم فأشهد".
وأعلن حساب اثار الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر وفاتها، وكتب: "توفيت إلى رحمة الله تعالى آثار عبدالرؤوف بعد صراع مع المرض، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إن لله وإن اليه راجعون".
يذكر أن آثار عبد الرؤوف محمد أصيبت بسرطان الثدى الذى اكتشفته بعد زواجها بشهرين والانتقال للعيش فى ايطاليا برفقة زوجها .
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