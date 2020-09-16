إنجي علاء توجه رسالة مؤثرة لمتابعيها.. شاهد

وجهت السينارست إنجي علاء رسالة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت انجي علاء قائلة: "‏في رحلة الحياة بعض الناس يتعبون في البحث عن الراحة، ويشقون في الوصول إلى السعادة، ويرهقون في جمع الأموال، والوقت يمضي فيحيون ويموتون دون أن يعيشوا الحياة ‎#إنجي_علاء".

وشاركت انجي علاء بمسلسل النهاية الذي عرض في الموسم الرمضاني 202‪0

وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.

‫مسلسل" النهاية"من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ناهد السباعي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج ياسر سامي تصميم ملابس انجي علاء .