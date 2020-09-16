الجمهور يحتفل بفسخ عقد بهاء سلطان مع نصر محروس

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #بهاء_سلطان بعد فسخ تعاقده رسميا مع نصر محروس.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏حاجه جميله انك تبدأ يومك بخبر " بهاء سلطان فسخ عقده مع نصر محروس خلاص " و" ‏أخيرًا بهاء سلطان بيفوز بقضيته ضد نصر محروس ويحق ليه من هنا ورايح إنه يسجل ألبومات مع شركات تانية،الخبر ده مفرح جدًا ليا الحقيقة ومقلق برضه لأن بعد فترة الاكتئاب الي صابته دي كلها هيرجع ينكد علينا أنا عارف، بس براحتك يعم بهاء والله براحتك⁦.

أنت الي استثنائي يعم السلطان والله⁦".

وقال أخرون" ‏بهاء سلطان فسخ عقده مع نصر محروس ودا خبر عظيم " و" ‏‏عمنا بهاء سلطان فسخ عقده مع نصر عبودية محروس وده ونتمنى الفترة الجاية يبهرنا ب اغاني حلوة ويتألق كده ".

واضاف اخرون" ‏واخيرا نزل الخبر علي صفحة السلطان بهاء سلطان كفارة يا نجم النجوم" و "‏بهاء سلطان لازم يعمل حفلة لايڤ بمناسبة فسخ عقده اخيرًا".