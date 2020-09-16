عدوك بن كارك.. مالك قناة شعبيات ينفي اتهام حسن عطية بالدليل

جاء ذلك بعدما، تقدم الشاعر الغنائي حسن عطية، بشكوي للفنان "هاني شاكر" نقيب الموسيقيين يتهم فيها المطربة نعوم ووليد نجم مالك قناة "شعبيات"، بسرقة أغنية من كلماته بعنوان " عدوك بن كارك".
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