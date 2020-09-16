حسام ياسر: "أطفال الأسمرات" يشكل نقلة نوعية في الأفلام الروائية

أعرب الممثل الشاب حسام ياسر عصر، عن سعادته بالاشتراك في فيلم روائي قصير عن أطفال حي الأسمرات، تحت قيادة المخرج القدير محمد أحمدي.

وكشف حسام ياسر، أن الفيلم يدور عن حي الأسمرات ومدى تأثير هذا الصرح الحضاري في حياة الأطفال هناك، موضحًا أن الفيلم سيتم عرضه ضمن اختيارات المركز القومي للسينما تحت رعاية وزارة الثقافة.

مضيفًا بأنه يجسد في الفيلم شخصية "خالد" من منطقة الدويقة، تقف العشوائيات في طريق أحلامه إلى أن يحقق حلمه بعد الانتقال إلى حياة أخرى جديدة داخل الأسمرات ويحترف كرة القدم ويصل إلى حلمه.

الفيلم تدور أحداثه في 45 دقيقة، ويرصد النقلة النوعية لأطفال حي الأسمرات بعد نقلهم من العشوائيات، وهو من إخراج محمد أحمدي.