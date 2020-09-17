وتوالت أحداث الحلقة التاسعة والتي بدأت بمحاولة أحمد سعيد عبدالغني وهو دكتور رمزي الطبيب النفسي المعالج لفرح ، ابتزاز نسرين طافش بعد معرفته بوجود أرض عدم حسابها ضمن الميراث وعدم إعطاء شقيقتها فرح حقها كاملاً من التركة.
وطلب دكتور رمزي منها رشوة تصل إلي 2 مليون جنية بعد معرفته بأن الأرض تبلغ قيمتها حوالي 12 مليون جنية ، وذلك مقابل إخفاء السر عن فرح وعدم إخبارها بأي شئ عن الميراث.
مسلسل "الوجه الآخر" إخراج سميح القاش، وبطولة ماجد المصرى نسرين طارفش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، ويتناول العدد العديد من القضايا المهمة، حيث يناقش صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أحمد سعيد عبدالغني يطلب رشوة من نسرين طافش في الحلقة التاسعة من "الوجه الآخر " على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.