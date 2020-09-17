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تمارين شاقة.. أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية في الجيم

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شارك الفنان احمد فلوكس جمهوره فيديو جديدا له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، من داخل الجيم.

وظهر احمد فلوكس من داحل الجيم الرياضي  وهو يستعرض لياقته الدنية بتمارين شاقة.

يذكر أن أحمد فلوكس أسس في الفترة الأخيرة شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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