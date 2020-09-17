تمارين شاقة.. أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية في الجيم

وظهر احمد فلوكس من داحل الجيم الرياضي وهو يستعرض لياقته الدنية بتمارين شاقة.
وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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