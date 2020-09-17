نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على اللقاء الأول بين فؤاد المهندس وشويكار في المقال التالي
السكرتير الفني فهو الاسم الذي قُدمت به المسرحية في جمعية أنصار التمثيل والسينما الذي كتبها الأستاذان بديع خيري ونجيب الريحاني وهي مقتبسة عن مسرحية الكاتب الفرنسي الكبير مارسيل بانيول ولم يقدمها نجيب الريحاني باسم السكرتير الفني أبدًا، فد أطلق عليها عدة أسماء أولها "الجنيه المصري" ولم تصادف نجاحًا حين تقديمها.
كانت المسرحية ستُقدم في فرق التلفزيون بطولة سيد بدير وتقوم بدور البطولة النسائية برلنتي عبدالحميد، ويخرجها حمدي غيث، والذي حدث أن كلف سيد بدير بمهمة تستغرق وقتا طويلًا في أميريكا فبحث عن من يقوم بدور ياقوت.
لم يجد غير فؤاد المهندس كي يؤدي الدور وكان حمدي غيث سيقوم بإخراج المسرحية ولكنه لم يتمكن لإسناد إخراج مسرحية الشوارع الخلفية إليه وكان إن أسند الإخراج عبدالمنعم مدبولي في أول تعاون بينه وبين مسارح التلفزيون.
بدأت البروفات ولكن بطلة العرض برلنتي طلبت تعديلات كبيرة في التص الذي اعتبره مدبولي افتراء على النص، وأمام إصرارها اضطر مدبولي لتقديم طلب حسن حلمي مدير التلفزيون وكان يقوم بأعمال سيد في فترة غيابه.
قابل "مدبولي" جسن حلمي وأخبره باستحالة التعاون بينه وبين برلنتي فلما سأله حسن حلمي عن البديل اقترح مدبولي اسم شويكار التي لم يكن يعرفها حلمي، فقال له أنها فتاة مجتمع تهوي التمثيل وقد سبق لها العمل في مسرحيات قليلة في فرقة أنصار التمثيل واضطر حلمي على الموافقة وكان هذا أول لقاء بين فؤاد المهندس وشويكار الذي امتد طويلًا بعد ذلك.
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