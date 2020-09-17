عرض مسلسل "أسود فاتح" بداية من 27 سبتمبر علي شاهد VIP

روجت الفنانة نانسي صلاح، لمسلسل "أسود فاتح" ، والمقرر عرضه الفترة المقبلة، حيث نشرت نانسي صلاح البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت: "البوستر الرسمي لمسلسل أسود فاتح ، بداية من 27 سبتمبر علي شاهد VIP من عروض شاهد الأصلية ، الله المستعان أكرمنا يارب".

مسلسل "أسود فاتح"، بطولة هيفاء وهبي، روجينا، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، عمر السعيد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

والجديز ذكره أن نانسي صلاح شاركت مؤخرًا في حكاية "أمل حياتي" ، والذي شارك في بطولتها حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، سلوى عثمان، حنان سليمان، نانسي صلاح، ورضوى الشريف، وسمر علام، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.