في ذكرى وفاته.. فؤاد المهندس أحب بنت الجيران والسبب أم كلثوم

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير فؤاد المهندس، الذي قضى معظم عمره بين السينما والمسرح وقدم أعمالا كوميدية خالدة.

في بداية مشواره الفني، أحب الفنان فؤاد المهندس زوجته الأولى وأم ولديه أحمد ومحمد، وهي السيدة عفت سرور.

وقد وقع في غرامها لأنها تشبه ​أم كلثوم​، وقرر الزواج منها قبل أن يكتشف أن هذه الحياة لا تتناسب معه كفنان ومتقلب المزاج أحيانا وحياته مختلفة.

فقرر الإنفصال عنها بهدوء، وإتفقا على أن يكون الولدان مع أمهما، لرعايتهما من دون أي خلافات.

بهدوء تام وفي منزل، وبعد إصابته بأزمة قلبية، رحل فؤاد المهندس يوم 16 سبتمبر عام 2006.