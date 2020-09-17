داليدا خليل تروي معاناتها مع فيروس كورونا: عشت أصعب أيام حياتي ..شاهد

كشف الفنانة اللبنانية داليدا خليل، عن معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذى تعافت منه منذ فترة قصيرة.
وقالت "داليدا"، فى لقاء تلفزيوني ببرنامج "انسايدر بالعربى"، عانيت كثيرا بعد إصابتى بفيروس كورونا والذى امتلكنى رغم أننى كنت أجرى كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الدولة.
وأضافت داليدا "عشت أصعب أيام حياتى ولكن بعد هذه التجربة وتحديدا بعد أن تعافيت من المرض استفدت كثيرا منها وأصبحت امرأة أكثر قوة وعزيمة".
وأوضحت داليدا "تعلمت أيضا من هذه التجربة الصبر وضرورة أن يحرص الجميع على نفسه جيدا، وأن كل شخص يتعامل مع هذا المرض بجدية شديدة ولا يستهين به".
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