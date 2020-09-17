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أحمد التهامي يعرب عن سعادته بفيلم "زنزانة7" بعد أول يوم من عرضه بالسينما

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أعرب الفنان أحمد التهامي، عن سعادته البالغة بنجاح فيلم "زنزانة7 " بعد عرضه اليوم بجميع دور العرض، حيث التهامي صورة له عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وظهر بالصورة برفقة أحمد زاهر ، نضال الشافعي وإبرام نشأت. 

وعلق التهامي علي الصورة قائلاً: "الحمد لله الفيلم كسر الدنيا في اليوم الأول.. مستني رأيكم".

ويشار إلى أن فيلم "زنزانة 7"، تدور أحداثه في إطار الإرثارة والتشويق ، وهو بطولة عدد من نجوم الفن منهم "نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، مايا نصري، إيهاب فهمي، مدحت تيخا، أحمد تهامي، ومحمد رضا"، ومن تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

يذكر أن آخر أعمال احمد التهامي الدرامية مشاركته فى سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى

مسلسل هوجان، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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