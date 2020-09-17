شاهد.. أحدث ظهور لـ عمر كمال بعد حذف مشاهده من فيلم «زنزانة 7»

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويظهر في الصورة بلوك كلاسيكي، وهو يرتدي القلادة المصنوعة خصيصًا له ومكتوب عليها اسمه.

وعلق علي الصورة قائلا: "بحب كل واحد عندى هنا".

وكان قد كشف المطرب عمر كمال عن التفاصيل الخاصة بحذف مشاهده التمثيلية بفيلم "زنزانة 7" المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عمر كمال فى لقاء ببرنامج "انسايدر بالعربى": "فور علم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى بمشاركتى فى فيلم "زنزانة 7" هددت النقابة بوقف تصوير الفيلم".

وأضاف: "اضطر صناع الفيلم إلى حذف مشاهدى من الفيلم حتى يمكن عرضه، وهى عبارة عن مشاهد داخل السجن الذى يجمع بين بطلى العمل أحمد زاهر ونضال الشافعى".