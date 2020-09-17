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بسمة وهبه تداعب جمهورها عبر الإنستجرام

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة وهبه تداعب جمهورها عبر الإنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الإعلامية بسمه وهبه، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الإعلامية بسمة وهبي في الصورة وهي تتحدث في الهاتف وترتدي جاكت جلد أسود وشورت.

وعلقت علي الصورة "الو يا فانز قلبي وحشتوني".

يذكر أن بسمه تعاني من حالة مرضية نادرة، ولا يصاب بها كثيرون في العالم.

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وأشارت بسمة وهبة، عبر صفحتها موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، إلى أن نسبة المصابين بالحالة فى مصر قليلة للغاية، لذا ستسافر لـ تتلقى علاجه فى الخارج.

وأشادت بسمة وهبة بـ الأطباء فى مصر، قائلةً "احسن دكاترة فى العالم"، مبدية دهشتها من التساؤلات التى تتعرض لها بشأن سفرها للعلاج في الخارج.

ويذكر أن آخر أعمال بسمة وهبه، برنامج "شيخ الحاره"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وكانت تستضيف فيه مجموعة من الفنانين للحديث عن أعمالهم وحياتهم الشخصية، ولكن تم وقف البرنامج بعد حلقة الفنان ماجد المصري.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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