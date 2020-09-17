نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان تريند تويتر بعد فسخ عقده مع نصر محروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر المطرب بهاء سلطان، تريند "تويتر" وذلك بعد إعلانه فسخ تعاقده مع المنتج نصر محروس، وتداول الجمهور عدد من أبرز الأغاني الخاصة به على "تويتر".

يشار المطرب بهاء سلطان، أعلن أمس الأربعاء، فسخ تعاقده مع المنتج الغنائى نصر محروس، بعد سلسلة طويلة، من الخلافات بين الثنائى، حيث كتب بهاء سلطان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الحمد الله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك نصر محروس".

يذكر أن أخر أعمال بهاء سلطان، الفنية أغنية "إنت إستثنائي" برفقة الفنان محمود العسيلي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدر هاشتاج "بنك مصر" تريند تويتر وقتها.