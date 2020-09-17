في عيد ميلادها.. تعرف على زيجات عبلة كامل

تحتفل اليوم الفنانة عبلة كامل بعيد ميلادها الـ 60 والتي ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1960.

وشاركت عبلة كامل كبار النجوم في أعمال فنية عدة، من بينهم يحيى الفخراني في مسلسل "ليالي الحلمية" ومع ليلى علوي في المسلسل الأشهر "حديث الصباح والمساء".

وتألقت في مسلسل "العندليب وحكاية شعب"، وفي مسلسلات "الشهد والدموع" و"ريا وسكينة" و"عفاريت السيالة"، ومع الفنان جمال سليمان في مسلسل أفراح إبليس، كما شاركت في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

تزوجت عبلة كامل في أول حياتها الفنية من المخرج أحمد كمال، وأنجبت منه ابنتين، انفصلت عنه في هدوء، ثم تزوجت من الفنان محمود الجندي، ولم تستمر زيجتهما طويلا لينفصلا في هدوء أيضًا.

كما جمعت علاقة زواج قصيرة بينها وبين الفنان محمود الجندى والتي حملت الكثير من الكواليس والغموض حول السر الذي أنهى تلك العلاقة سريعًا، حيث لم تستمر لأكثر من عامين.