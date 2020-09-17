نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية: تداول رواد السوشيال ميديا، مقطع فيديو نادر للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". نشرت الفنانة مريهان حسين مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. نشر الفنان القدير محمد صبحي صورة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". Advertisements ويظهر محمد صبحي في الصورة وهو مرسوم بالشيكولاتة برفقة طاقم عمل مسلسل "ونيس" وظهرت الإعلامية بسمة وهبي في الصورة وهي تتحدث في الهاتف وترتدي جاكت جلد أسود وشورت. نشر لاعب النادي الاهلي محمود عبد المنعم "كهربا" صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. ويظهر كهربا في الصورة من تدريبات النادي الاهلي استعدادا لمبارته القادمة امام نادي مصر المقاصة.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. ظهور نادر لـ هيفاء وهبي... مريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص بلدي.. آخر استعدادات كهربا لحسم أول ب... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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